En raison d'une "défaillance" d'un prestataire, le TCO ferme ses déchèteries pour 48h

Les 26 et 27 juillet prochains, les 12 déchèteries de la côte Ouest seront exceptionnellement fermées au public, prévient le TCO.



En cause, "la défaillance de l’entreprise en charge du vidage des caissons, la Société Réunion Propriété Urbaine Environnement (SRPU)", indique l'intercommunalité, qui précise que "cela fait en effet plusieurs mois que la SRPU ne parvient plus à assurer les prestations pour lesquelles elle s’est engagée avec la communauté d’agglomération".



La situation ne s’améliorant, le TCO a décidé de "passer à l’offensive" en fermant ces équipements afin de procéder au vidage de tous les caissons et bennes de déchets en 48h, et de faire appel si besoin à d’autres prestataires.