Contrats aidés : Le CDPE - FCPE 974 interpelle le député Ratenon

Monsieur le Député, Mr Jean Hugues RATENON, Cher ami

Le CDPE-FCPE974 est l'instance départementale de la FCPE qui regroupe l'ensemble des Conseils Locaux de parents d'élèves, de l'académie de la Réunion.



La FCPE 974 vous interpelle sur le sujet précis des contrats aidés pour la rentrée scolaire 2017-2018 des écoles publiques maternelles, primaires et élémentaires suite aux dernières déclarations de l’Association des Maires de la Réunion après l’entrevue avec le Préfet de la Réunion sur l’insuffisance du nombre de contrats aidés.



Monsieur le Député , vous n’êtes pas sans ignorer que le nombre proposé par le Préfet à savoir 1800 contrats reste insuffisant pour assurer la sécurité des enfants lors de cette future rentrée scolaire dans les différentes actions que ces contrats ont assumé par le passé et qui correspondaient exactement aux besoins identifiés par les parents que nous sommes à savoir :



- Assurer la surveillance dans les transports en commun des enfants

- Assurer aux abords des écoles la rentrée et la sortie des classes des enfants

- Assurer la surveillance lors de la pause méridienne (restauration et cour)

- Accompagner les classes dans le cadre des sorties pédagogiques

- Etc...



Monsieur le Député, vous comprendrez aisément d’une part, nos inquiétudes quant au report éventuel de la rentrée scolaire obligeant les parents à prendre sur eux ce retard et d’autre part, le nombre insuffisant des contrats aidés touchant les aspects sécuritaires pour nos enfants dans les écoles de la République.

Nous comptons sur vous, Monsieur le Député afin d’être le moteur de cette sollicitation et ainsi aider les parents d’élèves dans leurs démarches.

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de nos remerciements les plus sincères.



