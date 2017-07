Au volant, sans permis, avec 2,54g d'alcool dans le sang en plein après-midi

La gendarmerie de La Réunion reste présente sur les routes de La Réunion tout le week-end et notamment les motocyclistes de l'EDSR, indique l'EDSR. Lors d'un contrôle opéré cet après-midi de 14h30 à 17h30, quatre motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont effectué des contrôle routier sur la RN1 à La Saline et proximité de l'aire du Tabac.



4 dépassements la vitesse ont été relevés dont une moto à 159 Km/h pour 110, le permis de conduire du pilote a fait l'objet d'une rétention immédiate en vue d'une suspension administrative.



2 autres automobilistes circulaient alcoolisés dans des taux délictuels dont un homme de 48 ans accusant un taux d'alcool de 2,54g/L de sang, en état de récidive légale - donc jugé récemment pour les mêmes faits - et encore sous suspension judiciaire de son permis de conduire.



3 autres infractions génératrices d'accidents ont été relevées.



Les gendarmes assureront encore des contrôles sur l'ensemble de ce week-end, interceptant au mieux les auteurs d'infractions avant qu'ils ne commettent un accident, prévient l'EDSR dans son communiqué.