Vigilance fortes pluies/orages sur l’Est et le Sud-Est pour la nuit prochaine

ÉDIT de 16h45 : lors de la mise à jour de 16h00, Météo France a fait évoluer la vigilance fortes pluies/orages : ORANGE sur l’Est et le Sud-Est, JAUNE sur le Nord

Si cette journée de samedi a démarré sous un ciel maussade mais finalement peu pluvieux, les choses devraient évoluer « défavorablement » dans les prochaines heures. Comme nous l’évoquions dans notre article d’hier, l’alizé de secteur est qui affecte actuellement La Réunion va se faire généreux en humidité dans le courant de soirée et nuit prochaines, particulièrement sur la façade est de notre île (NB : ces pluies pourraient déborder sur d’autres secteurs sans prendre pour autant une ampleur valant vigilance, du moins selon la prévision actuelle).

A priori sans caractère exceptionnel pour la saison, les cumuls de pluie attendus ces prochaines 24h devraient tout de même être de nature à générer des crues sur les différentes ravines et rivières des zones exposées. Cela est d’autant plus prévisible, dans un contexte de sols encore gorgés d’eau après ce mois de janvier épique. Attention donc aux éventuelles submersions de radiers et inondations de berge…notamment si vous bivouaquer en bord de rivière cette nuit et demain. A noter également, un petit risque orageux qui accompagnera ces averses nocturnes, mais il ne devrait toutefois pas être l’élément le plus remarquable.

Dans ce contexte, Météo France a donc émis une vigilance JAUNE fortes pluies/orages pour les régions Est et Sud-Est à compter de ce jour 19h00 : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion

Soyez attentifs à l’évolution des conditions si vous êtes dans les zones concernées par cette vigilance.

Un retour à des conditions plus agréables est attendu en matinée de demain, dimanche.