Une série musicale en tournage à La Réunion

Le Code Noir de décembre 1773 a transformé en biens corvéables des milliers d’hommes et de femmes dans les Mascareignes, brisant leur vie affective et sociale en les déportant sur des territoires inconnus pour le seul profit du commerce et de leurs maîtres. Le colloque international de l’AHIOI consacre une partie de ses conférences au thème « L’esclave, l’Être humain ».