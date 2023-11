Une Réunionnaise participe à la production de la série Arcane sur Netflix

Netflix a annoncé en grandes pompes la date approximative de la sortie de la deuxième saison d’une des séries les plus attendues de sa plateforme. Arcane revient donc en novembre 2024. Les spectateurs attendent avec impatience de connaître la suite des aventures de Jinx et de Vi.

Manon Payet, artiste 2D et 3D, avait annoncé fin 2022 rejoindre le studio français qui est chargé de la production de la série en tant que « General Production Coordinator ».

J’ai le plaisir de vous annoncer que dès la semaine pro je commence à travailler chez Fortiche Production sur Arcane S2 en tant que General Production Coordinator! 🎉

Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible! ✨ pic.twitter.com/ZWSjqa9oOj — M a n o n (@Manon_Payet_) December 7, 2022

Après l’annonce par Netflix de la date de sortie de la série, la Réunionnaise se dit fière d’avoir participé au projet.

Super fière de bosser dessus ! J'espère que vous avez hâte de voir tout ce que l'on a fait ♥ https://t.co/UHgl0lAyhp — M a n o n (@Manon_Payet_) November 9, 2023

La première saison de la série Arcane a été un véritable succès en 2021 sur Netflix. L’histoire se base sur le lore (l’univers) d’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, League of Legends. Les sœurs Powder et Vi se retrouvent dans des camps opposés qui composent une classe sociale en lutte contre l’injustice d’un système contrôlé par les plus riches.

La première saison compte plus de 120.000 heures de visionnage en un mois sur Netflix. La société de production bat aussi le nombre de distinctions obtenues (neuf) par une seule œuvre lors des Annie Awards qui récompensent les animations.