Un gros porteur ce jeudi pour faire décoller le maximum de passagers Air Mauritius

La compagnie Air Mauritius met à disposition un vol supplémentaire ce jeudi vers l’île Maurice pour tenter de respecter ses engagements vis-à-vis de sa clientèle réunionnaise. Ce vol est prévu au décollage pour 11 heures à Gillot. Il s’effectuera par un gros porteur. La compagnie espère ainsi permettre au maximum de passagers de pouvoir rejoindre l’île Maurice comme prévu.

Le communiqué de la compagnie :

Les opérations d’Air Mauritius ces derniers jours ont été perturbés par des retards dus à une succession de problèmes techniques. Nous nous excusons auprès de nos passagers pour tous les inconvénients causés pendant une période très chargée. Toutes nos équipes sont à pied d’œuvre pour trouver des solutions pour tous les passagers affectés. Tout en réitérant nos excuses pour ces retards d’origine technique et indépendants de notre volonté, nous réaffirmons que la sécurité et la sureté de nos passagers et de notre personnel demeurent la priorité absolue de la compagnie.