Trois Réunionnais obtiennent le titre de Vidéaste de France

C’est ce qu’on appelle une première réussie. La Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l’Image (FFPMI) a organisé la première édition du Vidéaste de France. Un concours qui a pour but de contribuer à la promotion du métier de vidéaste et de valoriser les professionnels talentueux et créatifs.

Chaque candidat au titre de Vidéaste de France devait soumettre un panel de trois vidéos, de moins de six minutes, dans l’une des quatre catégories proposées : mariage, commercial, documentaire-reportage et projet artistique.

Un concours auquel ont répondu trois Réunionnais : Kevin Payet, Frédéric Damour et Marie Cavelier. Ces derniers sont parvenus à impressionner le jury composé de professionnels et ont reçu le titre de Vidéaste de l’année.

Si Marie Cavelier et Frédéric Damour oeuvrent dans l’ouest de l’île, Kevin Payet est installé à Montpellier où il a monté son entreprise.