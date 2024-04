Tirage EuroMillions du vendredi 12 avril : pronostics et résultats du jour

Un incroyable jackpot accompagnera les joueurs Euromillions de ce vendredi 12 avril 2024. Après plusieurs semaines sans faire de grand gagnant, le pactole de la loterie européenne atteint 95 millions d’euros, aux portes de la barre fatidique des 100 millions d’euros rendant exponentielle la participation. Et vous, avez-vous l’intention de tenter votre chance ? Nous vous expliquons en détail la procédure pour jouer votre grille, les numéros attendus dans le pronostic du jour et l’heure pour retrouver les résultats en direct.

EuroMillions du jour : comment jouer votre grille ? Quelques étapes clés

Si la participation moyenne des derniers tirages de l’Euromillions n’était pas au beau fixe, les joueurs se retrouvent toujours massivement lorsque les jackpots viennent à augmenter et atteindre, comme c’est le cas ce vendredi soir, des montants astronomiques.

Si vous souhaitez vous aussi remporter le jackpot de 95 millions d’euros de ce soir, voici quelques étapes pour tenter votre chance directement en ligne avant 22h15.

1. Si vous n’avez pas encore créé de compte joueur sur le site FDJ.fr, cliquez ici et prenez 5 minutes pour remplir le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées personnelles, postales et bancaires nécessaires à la validation définitive de votre compte. Une offre est en cours pour les nouveaux joueurs FDJ, en entrant le code promo FDJ « FDJMARS » dans votre compte, vous pouvez recevoir 10€ de crédit de jeu en misant seulement 5€ lors de vos 7 premiers jours d’inscription, soit 2 grilles EuroMillions.

2. Une fois votre compte créé, vous pouvez entrer dans l’univers FDJ en ligne et jouez à l’ensemble des jeux de grattage et de tirage. Aujourd’hui, intéressons-nous à Euromillions où vous irez dans l’onglet principal sur FDJ.fr ou depuis l’app FDJ.

3. Devant votre grille de jeu, choisissez soigneusement 5 numéros et 2 étoiles afin de composer votre combinaison simple. Si vous n’avez pas d’idées pour remplir votre grille, laissez faire le hasard en sélectionnant le bouton « Flash »* qui vous remplira automatiquement votre grille.

4. Une fois vos numéros sélectionnés, il ne vous reste plus qu’à valider votre grille en quelques secondes. Assurez-vous d’avoir de l’argent sur votre compte joueur, vous aurez besoin de 2,50€ pour valider une grille Euromillion. L’heure maximale pour jouer est fixée à 22h15, heure de la Réunion.

*Rappel d’informations : contrairement à certains mythes véhiculés parfois sur les grilles flash, elles n’ont pas moins de chance d’être gagnantes que les autres combinaisons choisies par les joueurs. Il faut garder en tête que la probabilité de remporter le jackpot Euromillions de ce 12 avril est très faible, de l’ordre de 1 sur plus de 139 millions de combinaisons différentes. Vous avez donc « toutes les chances » de perdre plutôt que de devenir multimillionnaire, avec ou sans grille « flash ».

Pronostic EuroMillion du 12 avril : découvrez les numéros attendus de ce vendredi

À la suite du dernier tirage Euromillions du mardi 9 avril, les statistiques ont évolué et de nouveaux numéros sont attendus pour le tirage de ce vendredi soir.

Vous pouvez retrouver ces numéros ci-dessous, ils ne doivent être pour vous qu’un guide d’aide à la prise de décision. Nul ne peut prédire l’avenir et encore moins lorsqu’il s’agit de numéro de loterie. Les pronostics affichés pour ce tirage du vendredi 12 avril sont le fruit d’analyse des tirages passés, non pas des gages pour l’avenir.

🎱 Les numéros les plus attendus : 22 25 43 6 47 33 50 39 41 5 10

⭐ Les étoiles les plus attendues : 4 7 12

Résultats Euromillions : le code gagnant My Million et les numéros gagnants en ligne dès 23h15

Dévoilés vers 23h15, heure de Saint-Denis, les résultats de ce tirage Euromillions vous attendent en direct à la fin de la soirée. Après le repas pour fêter le week-end, que diriez-vous de célébrer également votre nouvelle vie ?

La combinaison gagnante et le code gagnant My Million sont à retrouver ci-dessous, gratuitement. Pour plus d’informations sur les gains du tirage du jour vous pouvez cliquer sur « résultat complet » où le rapport de gains sera en ligne aux alentours de 00h00, annonçant si la cagnotte de 95 millions d’euros a été ou non remportée aujourd’hui.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)