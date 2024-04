Tirage EuroMillions du 9 avril : pronostics et résultats du jour

Après plusieurs de semaines de croissance, le montant du jackpot Euromillions s’élève à un haut niveau pour ce nouveau tirage du mardi 9 avril 2024. Aujourd’hui, 82 millions d’euros seront à gagner et à partager au rang n°1 entre les joueurs qui auront trouvé les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles. Voyons ensemble ce que disent les statistiques avant cette soirée et comment faire pour participer à ce nouveau tirage.

Jouer une grille Euromillions aujourd’hui : 3 étapes et 10€ offerts

Si vous n’avez encore jamais joué la moindre grille Euromillions par internet, c’est peut-être aujourd’hui le moment où jamais pour tenter votre chance.

En vous inscrivant ici sur FDJ.fr, vous pourrez bénéficier d’un code promotionnel de 10€ offerts sur votre compte joueur à la seule condition de jouer un montant minimum de 5€, soit l’équivalent de deux grilles Euromillions. Pour profiter de cette offre du moment, entrer le code « FDJMARS » dans votre compte avant d’effectuer votre prise de jeu.

Pour participer à ce tirage du jour, vous devrez suivre les 3 étapes ci-dessous qui ne vous prendront pas plus de quelques minutes :

Cliquez ici pour vous inscrire sur FDJ.fr ou connectez-vous à votre compte existant.

Rendez-vous sur l’espace « EuroMillions » du site FDJ.fr de ou l’application FDJ et sélectionner 5 numéros + 2 étoiles.

de ou l’application FDJ et sélectionner 5 numéros + 2 étoiles. Validez votre prise de jeu avant 22h15, l’heure maximum pour jouer à EuroMilions depuis la Réunion.

Bon à savoir : chaque prise de jeu simple vous coûtera 2,50€. Pour chaque grille validée, vous aurez droit à un code My Million unique pour gagner jusqu’à 1 million d’euros en complément du jackpot Euromillions de ce mardi soir.

Pronostics : les numéros les plus attendus de ce tirage du mardi 9 avril

Vous êtes friand des statistiques et vous souhaitez connaître les numéros les plus attendus* de ce mardi soir ?

Nous avons pensé à vous et vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des 10 numéros les plus attendus pour ce tirage du jour ainsi que 3 étoiles.

Le pronostic du jour est le suivant : 22 25 43 6 47 33 50 39 41 5 10 et les étoiles 2 7 12.

*Pour rappel, les pronostics Euromillions diffusés sur cette page sont réalisés par l’analyse des tirages passés. Moins un numéro est apparu dernièrement et plus il est « susceptible » d’être tiré au sort, on parle alors de « numéro froid » mais également de « numéro attendu ».

Le résultat Euromillions dévoilé parti de 23h30 (heure de Saint-Denis)

L’ensemble des numéros gagnants seront affichés ci-dessous en direct et en temps réel à partir de 23h30.

Notre partenaire Tirage-Gagnant.com vous met à disposition ces résultats à titre indicatifs, cliquez sur le détail du résultat pour avoir accès aux rapports de gains complets.

Aujourd’hui pour ce tirage du 9 avril, une combinaison composée de 5 numéros et 2 étoiles sera publiée. Si les chances de remporter le jackpot de 82 millions d’euros sont minces, sachez qu’il existe 13 rangs de gains différents pour gagner un lot, n’oubliez pas de vérifier vos grilles avant de jeter votre reçu de jeu.

Bonne chance à vous tous et que le plus chanceux d’entre vous gagne !