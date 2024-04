Tirage Loto FDJ de ce mercredi 10 avril 2024 : résultats en direct ce soir

Aujourd’hui, le tirage du Loto mettra en jeu la somme de 3 millions d’euros. Ce mercredi 10 avril pourrait être votre jour de chance à la condition de tenter votre chance en ligne ou en point de vente avant 22h15 (heure de Saint-Denis). Avant de retrouver les résultats du tirage à partir de 22h50, faisons un tour d’horizon des pronostics et des étapes pour cocher votre grille.

Lundi soir, la remise en jeu de la cagnotte n’a pas fait de nouveau millionnaire. Parmi les joueurs, 27 personnes ont su trouver 4 des 5 bons numéros avec le numéro Chance, ils ont touché 6 344€. Au total, plus de 400 000 grilles ont été gagnantes partout en France, pensez à vérifier vos reçus de jeu pour savoir si vous faites partie de ces gagnants.

Aujourd’hui encore pour ce tirage du mercredi 10 avril, des rangs de gains intermédiaires viendront gonfler vos chances de gagner de 2,20€, un simple remboursement jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Tentez votre chance en quelques minutes pour espérer remporter le jackpot du jour.

Tentez votre chance pour ce tirage du Loto en 5 minutes

Depuis l’île de la Réunion, il vous est possible de vous inscrire en ligne sur FDJ.fr en quelques minutes et de jouer vos grilles Loto en moins de 5 minutes, voici les étapes pour réaliser votre prise de jeu du jour.

2. Ensuite, rendez-vous dans l’onglet dédié au « Loto » sur le site ou l’appli FDJ et saisissez 5 numéros (parmi 49) et 1 numéro Chance (parmi 10 numéros). Cette grille simple Loto vous coûtera 2,20€ au minimum ou 3€ si vous ajoutez l’option 2nd tirage.

3. Enfin, validez cette prise de jeu avant 22h15, l’heure maximale pour jouer au Loto sur l’île. Contrairement à la Métropole où l’heure est à 20h15, cette possibilité tardive permet de ne pas manquer de tirage si vous êtes pris par votre journée.

Pronostics : quelques numéros parmi les plus attendus de ce 10 avril

Comme pour chaque tirage du Loto, nous cherchons toutes et tous à trouver les numéros gagnants et pour cela, nous avons nos méthodes : superstition avec des dates de naissance, des numéros fétiches ou à l’inverse, une rigueur des statistiques qui semblent nous indiquer quels seront les prochains numéros gagnants.

Aujourd’hui pour ce tirage du mercredi 10 avril, les numéros les plus attendus selon les statistiques sont les suivants : 11 39 44 19 33 14 38 35 7 18 16 et les numéros Chance 6 3 10.

Résultats du tirage Loto : les numéros gagnants disponibles dès 22h50

Vous avez tenté votre chance pour le tirage du jour et vous êtes impatient de retrouver le résultat ? C’est bien normal et vous pouvez consulter gratuitement les numéros gagnants des deux tirages (tirage principal et 2nd tirage) ci-dessous.

Publié à partir de 22h50, le rapport de gains sera à son tour mis en ligne aux alentours de 23h00, vous pourrez le voir en détail en cliquant sur le bouton « résultat complet ».

Le conseil de la rédaction : n’oubliez pas de bien vérifier chacun de vos numéros afin de ne pas jeter un reçu de jeu gagnant et n’oubliez pas vos Codes Loto.

Le prochain tirage du Loto se déroulera ce samedi 13 avril et mettra en jeu une cagnotte de 2 millions d’euros minimum en cas de victoire ce mercredi soir ou continuera son ascension à 4 millions d’euros.

