Tempête Candice : Perturbations sur le réseau Car Jaune

Jérôme Filippini s’adresse aux Réunionnais ce mercredi soir suite au passage en vigilance rouge fortes pluies et orages dans le Sud, le Sud-Est et la commune de Saint-Leu alors que La Réunion est sous l’influence de la tempête Candice. Les établissements scolaires, les accueils de la petite enfance et les universités seront fermées. Le télétravail est aussi recommandé dans le secteur. Des pluies importantes sont attendues dans la nuit et jeudi matin.