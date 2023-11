SPL Estival : Les grévistes reçus en sous-préfecture de Saint-Benoît

Les agents et salariés du sanitaire, social et médico-social des établissements hospitaliers et d’aide à la personne se mobilisent jeudi 16 novembre à Saint-Pierre. Soutenus par la CGTR, ils dénoncent “ le mépris” de la la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires).