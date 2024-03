Saison cyclonique : Une zone suspecte loin à l’EST, pas de risque pour notre île.

Comme vous le savez, la saison cyclonique s’étend de novembre à avril. On entre donc dans la dernière partie de la saison.

Mais si les passionnés d’orages s’attendaient à un réveil électrique de la part de notre bassin, ce mois de mars s’annonce encore ennuyeux, plus sec et moins pluvieux. #MalokiSerieux

Les modèles de prévisions sont pessimistes et nous n’avons rien sous la main pour rassurer les passionnés de gros temps. Le dernier espoir se trouve donc au mois d’avril (ou pas hihihi). Et en ce qui concerne la zone suspecte, on n’attend rien de particulier d’elle étant donné qu’elle évolue à une distance plus que lointaine et devrait faire son bout de chemin vers l’Australie. On va suivre ça pour le fun #RAS.

Les prochaines semaines s’annoncent assez sèches donc, un temps parfait pour faire des sorties à la plage ! :p

Nous vous invitons à lire la tendance mensuelle pour le mois de mars de Météo France pour vous faire une idée de notre désespoir xD : https://meteofrance.re/fr/actualites/tendance-meteo-mensuelle-pour-le-mois-de-mars-2024

Voilà un extrait : « A partir de la fin de S2 et surtout en S3/S4, retour d’un temps plus sec que la normale dans un alizé de composante est ou est-sud-est (apportant donc des arrosages intermittents surtout sur la façade orientale de l’île, mais sans excès), en lien avec une anomalie anticyclonique sur les Mascareignes. »

En attendant, nartrouve demain ! Bonne nuit 😀