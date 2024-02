Saison cyclonique : pas de Djoungou et vers un retour au calme

Alors qu'on attendait une nouvelle tempête tropicale au nord-est de Rodrigues, il n'en sera finalement rien. Et après plus d'un mois d'activité cyclonique continue dans la zone, une pause semble s'amorcer.

Malgré un démarrage tardif de la saison à la fin décembre, notre bassin cyclonique n’a finalement pas connu de réel répit depuis l’épisode Alvaro (30/12-04/01)…enchainant Belal, Candice, Anggrek (baptisé en zone indonésienne) quasiment coup sur coup.

Depuis quelques jours, on aura même suivi, au nord de Rodrigues, un nouveau phénomène qui aura atteint le stade de dépression tropicale. Les prévisions initiales tablaient sur un stade de tempête…mais finalement des conditions défavorables (cisaillement de vent) en auront décidé autrement. Le baptême de Djoungou ce sera donc pour une prochaine fois !

Mais, des dépressions, des tempêtes et des cyclones, c’est de saison me direz vous ! Et vous auriez pleinement raison 😉

Nonobstant ce fait, on avouera tout de même que 5 systèmes qui s’enchainent en quatre semaines ça n’arrive pas tous les ans. Et c’est encore plus remarquable lorsque la moitié d’entre eux viennent à impacter La Réunion directement et entretenir une très belle séquence de #Moisiland.

Quand on regarde la tendance à moyen et long terme, il semble que l’activité cyclonique dans la zone finisse par marquer une vraie pause au cours des 10 à 15 prochains jours. Et, sauf surprise, lorsque celle-ci va redémarrer cela devrait se faire bien loin de chez nous, a priori au centre-est du bassin à plus de 1800 km de nos côtes.

Espérons que ce répit bienvenu puisse nous permettre un retour à la « normale » complet après des semaines bien bien agitées…

**Actus Météo 974**