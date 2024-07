Sainte-Clotilde : Un père de famille agressé au couteau

Un père de famille a été agressé au couteau par son voisin ce lundi 1er juillet sur fond de conflit de voisinage. Selon nos informations, l’agresseur et la victime se partagent une maison divisée en plusieurs logements. Suite à un différend ce lundi 1er juillet, les choses ont fortement dégénéré. Après une bagarre entre les deux voisins, l’agresseur, qui était muni d’un couteau, l’a utilisé à plusieurs reprises avant de toucher gravement la victime à l’abdomen. Les policiers, premiers arrivés sur les lieux, ont prodigué les premiers soins au père de famille en attendant les secours. Les enfants en état de choc se sont réfugiés chez d’autres voisins, tandis que la compagne de la victime était entendue par les policiers.

Les forces de l’ordre, intervenues rapidement, ont immédiatement sécurisé la zone et, avec l’intervention du RAID, ont procédé aux recherches du mis en cause puis à son interpellation. Selon nos informations, l’agresseur était fortement alcoolisé au moment des faits et armé. L’homme, après avoir été placé en cellule de dégrisement, a été placé en garde à vue.