Communiqué

En avant-première de son prochain EP, le groupe musical réunionnais Grèn Sémé présente en images, une version remixée de son titre Zénes. Une jeunesse, que l’auteur imagine « se lever fièrement face aux défis auxquels elle doit faire face ». Fruit d’une collaboration vocale avec l’artiste capverdienne Elida Almeida, ce nouvel opus produit par le label Lusafrica, transporte des sonorités métissées dans une dimension sans frontière. Une collaboration (featuring) entre’ îles à découvrir à partir du 11 janvier.

Il est de ses rencontres qui portent leurs fruits. Un concert hommage à la célèbre Cesaria Evora organisé par le festival réunionnais SAKIFO invite Elida Almeida, représentante du Cap-Vert via le

label qui avait lancé « La Diva aux pieds nus », à se conjuguer à des artistes péi. Carlo de Sacco et l’artiste lauréate du prix Découvertes de RFI se découvrent une sensibilité commune en échangeant sur les similitudes de leurs terres d’origine.

Car bien qu’éloignées, les deux îles partagent des morceaux d’histoire et des combats communs. Toutes deux ont subi l’esclavage et éprouvent le besoin de lutter pour la préservation de leur langue créole. Ces territoires insulaires se trouvent aussi au diapason pour la nécessité urgente de protéger la biodiversité de plus en plus fragilisée face à la bétonisation ou la monoculture du maïs au Cap Vert et de la canne à sucre à la Réunion.

Un morceau plein d’espoir qui encourage la « Zènes » à se redresser !

Le titre incite la jeunesse à se mobiliser psychologiquement et culturellement pour prendre en main les rênes de son futur. Touchée par le sujet et séduite par la ryhtmique Séga/Maloya et les valeurs du groupe Grèn Sémé, l’artiste capverdienne, Elida Almeida a accepté de conjuguer sa voix et son créole sur le morceau. A l’image de leurs idées, leur sincérité et leur velouté vocal s’accordent en euphonie.

Au cœur du sujet, un appel à cette jeunesse mondiale à se lever tel un cœur de « fanjan » – une variété de fougère arborescente – devant les nombreux défis qu’elle doit et devra surmonter. De

« rèv out vi » à « l’espoir en nos enfants doit passer par l’école… », le thème de la jeunesse est une source d’inspiration récurrente du groupe. Carlo de Sacco, l’auteur des paroles engagées des textes de Grèn Sémé affirme avec conviction « Tant qu’il y a de la jeunesse, il y a de l’espoir ! ».

Alors en attendant la sortie du prochain EP, il est temps de savourer le mélange mélodieux du message à l’unisson de ces artistes pluriels, en belle harmonie dans le courant « musique du monde ».