Retour du soleil à La Réunion, tempête tropicale sur le Mozambique

Depuis hier soir, les pluies s’abattent et le ciel gronde dans ces zones. La vigilance jaune fortes pluies / orages pour les zones est et sud-est est donc maintenue ce dimanche matin par les autorités. Malgré les éclaircies, le temps est variable dans une large moitié est de l’île.

La fin probable de cette vigilance est prévue au plus tôt le lundi 11 mars 2024 à 06h.