Reprise modérée des épidémies de gastro-entérite et de Covid-19

Epidémie de gastro-entérites

En S45, les indicateurs étaient à la hausse après une baisse à la semaine précédente. Du 6 au 12 novembre, la gastro-entérite aigue est responsable de 16 hospitalisations après un passage aux urgences.

Surveillance COVID-19

Depuis la semaine 42, une reprise de la circulation virale de la COVID-19 à un niveau modéré est constatée. Depuis la mise en place de néo-sidep et de l’évolution de l’activité de dépistage, nous assistons pour la première fois à une hausse importante du taux de positivité (TP). Le TP pour la covid-19 est passé de 9% à 22% entre la S43 et la S45. Cette augmentation concerne toutes les classes d’âges et principalement les personnes âgées de plus de 65 ans.

Pour ce qui est des passages aux urgences, 14 passages avaient été recensés en S45 vs 5 en S44. Il s’agit d’un niveau de passage hebdomadaire jamais atteint depuis début juillet 2023.

Leptospirose

Fin de l’épidémie saisonnière de leptospirose, en lien avec l’hiver austral. Les données ne sont plus actualisées dans le PER. Cependant, la leptospirose est endémo-épidémique sur l’île et de nouveaux cas surviennent tout au long de l’année mais en nombre moindre (moins de 5 cas hebdomadaires déclarés depuis la S23/2023). Depuis le 24/08, la leptospirose est la 41ème maladie à déclaration obligatoire.

Activités des urgences hospitalières

Les passages aux urgences étaient stables en S45 (n = 3 914) comparés à la semaine précédente (n = 3 959). Les passages aux urgences des moins de 15 ans étaient aussi stables en S45 (-3%), en comparaison à la S44. Chez les personnes de 65 ans et plus, le nombre de passages aux urgences était en revanche à la baisse en S45 par rapport à la S44 (-8%). (section point épidémio)

Activités des médecins sentinelles

La participation du réseau de médecins sentinelles était de 61% en S45 vs 80% la semaine précédente. Le nombre de consultations de ville était à la hausse en S45 avec un nombre de 2 072 consultations en S45 contre 1 918 en S44.

Les consultations pour IRA étaient à la baisse en S45 (4,7% vs 5,1% en S44) pendant qu’elles étaient à la hausse pour la gastro-entérite (3,7% vs 2,8% en S44).