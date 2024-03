Rallye : Un gros l’effet Meddy

Meddy Gerville a créé la surprise lors de la première épreuve de la saison 2024. Il s'est classé en deuxième position du rallye de Saint-Leu après avoir réalisé trois scratchs. Le crooner pilote pourrait devenir le plus sérieux concurrent au sextuple champion de La Réunion, Thierry Law-Long. Une performance qui a ravi son équipe appelée "L'effet Meddy".

Meddy Gerville et Souka Zaneguy ont tenu la dragée haute à Thierry Law-Long et Mohamed Balbolia durant le premier rallye de la saison 2024. Si le Chinois volant a dominé la course, il a concédé trois temps scratchs au gentleman driver. Le rallye de Saint-Leu pourrait augurer d’un duel entre les deux pilotes Volkswagen Polo.

Le crooner pilote s’est montré très à l’aise avec sa toute nouvelle voiture dévoilée quelques jours plus tôt. Il affirme être surpris de se retrouver aussi vite aux avant-postes. Si le compétiteur avait derrière la tête l’idée de venir se frotter au sextuple champion de La Réunion durant la saison, il se lèche les babines au terme de ce rallye où il a été le seul à bousculer le Chinois volant avec trois meilleurs temps décrochés sur les dix spéciales.

Mais pour autant, Thierry Law-Long a remporté le Rallye de Saint-Leu avec une avance très importante de plus de 40 secondes sur Meddy Gerville. La journée de dimanche a été courue avec plus de retenue de la part du Chinois Volant. Les problèmes techniques survenus dans l’après-midi l’ont perturbé, mais pas assez pour qu’il perde son calme légendaire.

La team « L’effet Meddy » à la fête

Les soutiens de Meddy Gerville étaient présents tout au long des tracés. Le chanteur est l’un des rallyemans les plus suivis à La Réunion. Très présent sur les réseaux sociaux, il a dévoilé en grandes pompes au Ciné Grand Sud la livrée de sa Volkswagen Polo lors d’une soirée animée par Katiana Castelnau.

Un engouement qui a porté l’équipage durant un week-end très compliqué, mais qui a permis de confirmer les prétentions de Meddy Gerville qui déclare être prêt à se lancer dans un combat aux avant-postes.

Meddy Gerville pér pa d’tan

Le crooner pilote déclare avoir été surpris par les bonnes performances. « C’est un très bon début. On ne s’attendait pas à être à cette place-là. C’est de très bonne augure. C’est au-delà de nos attentes. Pouvoir se battre avec le sextuple champion de La Réunion, c’est excellent, ça fait plaisir« , a-t-il déclaré.