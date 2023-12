On s’est réconforté comme on a pu dans le froid parisien ce samedi après-midi. Les Réunionnais qui ont assisté au match Paris FC Vs Saint-Denis FC ont pu savourer un rougail saucisses aux abords du stade Charléty comptant pour le 8ème tour de la Coupe de France. Sur le terrain, les joueurs de Fred Bachelier ont résisté jusqu’à la 87ème minute aux joueurs pro de Ligue 2. Paris a tremblé mais Paris est passée. Les images sont signées Antoine Forestier