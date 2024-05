Petite-Île : Appel à la solidarité pour Julicia, atteinte d’un handicap moteur depuis sa naissance

Julicia vit depuis 24 ans avec un handicap moteur. Ses parents, vieillissants, sont maintenant, eux aussi, confrontés à des problèmes de santé. Ils ont des difficultés à la soulever pour la préparer aux déplacements. Malgré un lève-personne à domicile, sortir devient de plus en plus compliqué pour la Petite-Îloise. Le véhicule de sa mère ne roule plus et n’est plus réparable.

Cette situation isole la jeune femme et la prive de sorties en famille et d’activité à l’extérieur. Les proches doivent faire appel à des taxis adaptés qui sont rares et coûteux.

Julicia et sa famille économisent actuellement pour acheter un véhicule d’occasion. Ils espèrent que la MDPH pourra ensuite les aider à l’équiper.

La jeune femme lance donc un appel à l’aide pour collecter des fonds. Sa sœur aînée, Sibella a relayé la cagnotte Leetchi sur ses réseaux sociaux. La petite famille insiste sur le fait que chaque don compte.