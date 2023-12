Pas encore sortie, la nouvelle chanson de Léa Churros a déjà une version acoustique

« Je ne suis pas en mesure de me prononcer définitivement sur le budget initial de l’exercice 2024, faute d’une trajectoire d’atterrissage claire pour l’exercice 2023 ». C’est en ces termes que le recteur conclut le mail qu’il a transmis ce matin à tous les administrateurs de l’université de La Réunion. Les termes sont certes un peu technocratiques mais en langage courant, le propos devient tout de suite beaucoup plus clair : « Vous me racontez n’importe quoi et vous ne me ferez pas gober ce budget manifestement insincère ».