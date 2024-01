Parti s’aérer chez sa mère, il finit à Domenjod

Pierrick A., 44 ans, n’a pas arrangé son cas le 3 janvier dernier lorsque la police municipale de Saint-Paul est intervenue en raison d’un accident de la circulation. Rentré il y a peu de temps à la Réunion en raison du cancer fulgurant de sa compagne, il avait besoin de s’aérer l’esprit en allant voir sa mère, le 3 janvier dernier. Quoi de mieux qu’une petite balade en voiture, s’est-il dit. Cette voiture, c’est sa compagne qui l’achète à bas prix « au cas où » il faille aller en « urgence » à l’hôpital. Il sait qu’il ne doit pas s’en servir, car il est sous le coup d’une annulation de permis depuis le 19 octobre 2023. Pourtant, ce 3 janvier, en plus d’avoir beaucoup bu, il prend le véhicule. Il ne fait que quelques centaines de mètres avant de causer un accident matériel.

La police municipale arrive et, au lieu de garder son calme, il s’en prend vertement à eux. Insultes, menaces, tout y passe. Il va même jusqu’à dire que ce n’est pas lui qui conduisait, car il n’a pas de permis. Le problème, c’est que son passager a une marque de ceinture suite au choc allant de l’épaule droite à la hanche gauche… Il était donc coté passager. Persistant dans son comportement, la police municipale fait appel aux gendarmes qui l’interpellent et le place en garde à vue. Son casier judiciaire de délinquant routier est quelque peu éloquent. Il fait montre de sept mentions dont cinq pour des délits routiers. Le dernier date du 19 octobre 2023 pour des faits identiques alors qu’il sortait de prison pour la même chose le 21 septembre 2023.

Évoquant la situation de sa compagne pour sa défense, le prévenu se fait reprendre de volée par le procureur : « J’entends et je comprends votre situation qui n’est pas facile. Pour autant, vous pensez que c’est en agissant ainsi que vous aidez votre compagne ? Vous lui causez des soucis en plus par votre comportement, d’autant que vous êtes coutumier de ces types de faits« , assène le magistrat qui requiert une peine lourde de trois ans de prison dont un an assorti d’un sursis probatoire ainsi qu’un maintien en détention.

En défense, la robe noire ne peut que constater qu’il « a un lourd passé judiciaire avec une problématique alcoolique évidente », et d’ajouter, « sa femme a un cancer fulgurant en stade 3, le contexte est important dans cette affaire. C’est la logique de quelqu’un qui est alcoolique et qui retombe dans ses travers « , plaide l’avocat.

Reconnu coupable de l’intégralité des faits, le prévenu est condamné à 12 mois de prison avec maintien en détention et 18 mois d’interdiction de conduire.