Parc éolien au large de La Réunion : Halte aux dérives de l’écologie destructrice !

Communiqué

Le gouvernement veut installer un parc éolien offshore à 10 kilomètres des côtes réunionnaises.

Installer dix colosses d’acier en plein réservoir de biodiversité est une folie !

Outre la destruction sous-marine que va engendrer ce chantier, c’est une dérégulation entière de l’écosystème que l’on met en place.

Les vibrations et les ondes générées désorientent les cétacés et fragilisent les réserves halieutiques : première source de revenu pour nos pêcheurs.

Le soulèvement des sables du plancher océanique empêche toute photosynthèse sous-marine et détruit à la fois les sources d’alimentation et les refuges pour les bancs de poissons, qui sont alors livrés aux prédateurs et menés à l’extinction. Et sans poisson, pas de pêche.

De plus, le tourisme constitue une manne financière importante pour ce département français sachant qu’il génère plus de 1,2 milliard d’euros de recettes par an et représente 7 % du PIB de l’île. En effet, la biodiversité des Mascareignes est une des raisons majeures de l’attractivité de l’île de la Réunion.

Le tourisme sera directement affecté par ces éoliennes, qui pour certaines atteindraient la centaine de mètres et seront visibles depuis les sommets de l’île, défigurant ces paysages immaculés.

Ces aberrations énergétiques, que la population réunionnaise rejette en majorité, sont donc une menace à la fois pour la pêche, le tourisme et paradoxalement pour l’écologie compte tenu des tonnes de béton coulées en pleine mer.

Depuis près de vingt ans, Marine Le Pen alerte sur la prolifération de ces éoliennes, véritables gabegies financières, qui coûtent des dizaines de milliards d’euros pour un rendement énergétique intermittent, onéreux pour l’État et pour les consommateurs.

Plutôt que de vouloir éternellement faire des coups de communication méprisants totalement l’avis des populations locales pour satisfaire une t npoignée d’extrémistes prétendument écologistes, pourquoi ce gouvernemene déploie-t-il pas, comme le demande Marine Le Pen, l’énergie géothermale ?

Ce gouvernement du « en même-temps » ferait mieux de se préoccuper de la situation alarmante de nos pêcheurs qui disparaissent en emportant avec eux toute une tradition ancestrale.