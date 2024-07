Paiements en espèces : Ce qu’il faut savoir

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) rappelle que le paiement en espèces, bien que courant, est encadré par des règles strictes auxquelles il est essentiel de se conformer.

Les plafonds généraux

Depuis le 1er septembre 2015, un décret prévoit que les paiements en espèces pour les transactions entre professionnels, ou entre un professionnel et un particulier résidant fiscalement en France, ne doivent pas dépasser 1.000 €. Cette mesure vise à limiter les transactions non traçables et à lutter contre le blanchiment d’argent. Cependant, cette règle admet quelques exceptions notables.

Exceptions notables

Pour ceux qui ne possèdent aucun autre moyen de paiement ou n’ont pas de compte de dépôt, il n’existe aucun plafond applicable. De même, les paiements entre particuliers, tant qu’ils ne sont pas effectués pour des besoins professionnels, ne sont soumis à aucun plafond.

Pour les débiteurs domiciliés fiscalement hors de France et n’agissant pas dans un cadre professionnel, le plafond est fixé à 10.000 € et s’élève à 15.000 € pour certaines catégories mentionnées dans l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, le paiement mensuel des traitements et salaires est plafonné à 1.500 €, où la signature d’un reçu est recommandée pour preuve de transaction.

Achats de métaux

Un cas particulier concerne l’achat de métaux par un professionnel, où le paiement en espèces est strictement interdit. Cette restriction vise à prévenir les transactions illicites dans ce secteur sensible.

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect des règles relatives aux paiements en espèces expose les contrevenants à des sanctions sévères. Une amende pouvant atteindre 5% du montant payé en espèces est prévue, avec une responsabilité solidaire entre le débiteur et le créditeur. Pour les achats de métaux, la sanction est une contravention de cinquième classe, soulignant la gravité de l’infraction.

Un enjeu de conformité

Ces réglementations, bien qu’astreignantes, visent à assurer la transparence et la sécurité des transactions financières. Respecter ces plafonds et règles spécifiques est non seulement une obligation légale, mais aussi une mesure de prudence pour éviter les sanctions financières. Pour toute transaction, il est conseillé de se renseigner en amont et de vérifier les dispositions légales en vigueur, garantissant ainsi la conformité et la sérénité de vos opérations financières.