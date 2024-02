Oriane Bertone “obsédée par la perf” dans Quotidien

À tout juste 18 ans, Oriane Bertone est pressentie comme le meilleur espoir de médaille pour les Jeux Olympiques de Paris dans sa discipline.

La grimpeuse est revenue sur une année 2023 riche en sport et en prouesse, puisqu’elle a été sacrée championne de France, médaillée d’argent à la coupe du monde de Séoul, d’or à la coupe du monde de Prague et de devenir vice-championne du monde à Bern avant d’être qualifiée pour les JO cette même année.

Née à Nice, c’est à La Réunion – où elle a grandi – qu’Oriane a découvert l’escalade à 8 ans et en a fait une passion, a-t-elle confié à Yann Barthès : “J’ai grandi dans une famille très sportive, mon papa était sportif de haut niveau, ma mère nous a toujours beaucoup accompagnés. J’ai fait beaucoup de lutte, beaucoup de sport de combat, j’ai toujours aimé me battre. Je ne sais pas trop comment je suis tombée dans le bain de l’escalade, mais j’ai découvert ça et j’ai tout arrêté (…) ça a été coup de foudre”, a-t-elle déclaré.

À la recherche de la perfection, elle se dit “obsédée par la perf” et a visiblement transmis le virus sportif à son petit frère, Max Bertone, champion du Monde et multiple vainqueur en coupe d’Europe.

En route pour les Jeux Olympiques, la jeune femme, dont les parents exercent tous deux dans l’enseignement, devra mettre de côté les études le temps de la compétition qui se déroule en juillet et août. Elle a expliqué qu’elle devra donc reporter son passage au Baccalauréat à l’an prochain.