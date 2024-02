Nouvelle Peugeot 208 : Pour continuer la success-story

C’est peu dire que le lancement de la nouvelle 208 est capitale pour les Ets Caillé. La 208 ancienne formule était n°1 des ventes à La Réunion. Et surtout, elle était leader dans le secteur hyper important pour les concessionnaires du segment B, dans lequel ses principales concurrentes sont la Renault Clio elle aussi fraîchement restylée, la VW Polo et la Toyota Yaris.

L’ambition affichée par l’équipe Peugeot à La Réunion est donc clairement de prolonger la success-story de la 208 et de conserver les mêmes parts de marché.

Pour y parvenir, la nouvelle 208 bénéficie de sérieux atouts. Elle sera tout d’abord disponible en 3 motorisations : essence en 75 et 100 CV avec une boite manuelle, hybride en 100 et 136 CV avec une toute nouvelle boite de vitesses à double débrayage à 6 rapports et une batterie de 48 volts et enfin en full électrique, là aussi en deux versions de 115 et 156 CV données pour une autonomie de plus de 400 km. A noter que la version diesel disparait du catalogue. Et en trois finitions : Active, Allure et GT.

Autre atout dans la corbeille de la nouvelle née, son style immédiatement reconnaissable sur les routes. La nouvelle 208 reprend les nouveaux codes stylistiques de la marque, initiés par les 508, 2008 mais aussi par le nouveau 3008, avec un design moderne et dynamique, des lignes fluides et des détails distinctifs qui lui confèrent une allure sophistiquée.

Côté technologies embarquées, la 208 est équipée d’un large éventail de technologies avancées, telles que le Peugeot i-Cockpit, un système d’infodivertissement intuitif et connecté couplé à un nouvel écran multimédia de 10 pouces de diagonale, des caméras HD, des aides à la conduite intelligentes…

Question confort et qualité, l’habitacle de la Peugeot 208 est spacieux, confortable et ergonomique, offrant une expérience de conduite agréable pour les passagers et le conducteur. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, ce qui contribue à une ambiance haut de gamme.

Enfin, la nouvelle 208 intègre de nombreuses fonctionnalités de sécurité active et passive, telles que le freinage d’urgence automatique, l’alerte de franchissement de ligne, les airbags, etc., garantissant ainsi une protection optimale des occupants en cas d’accident.

Les prix s’échelonneront de 22.590€ pour la version Active à essence à 44.390€ pour la version GT en électrique.