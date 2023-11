Le Nouveau 2008 prêt à conquérir La Réunion

Le nouveau 2008 tant attendu a été dévoilé hier à La Réunion. Cette voiture incarne la redéfinition de la marque, portant le mot "Allure" au cœur de sa conception. Un design acéré et intemporel, conçu pour se démarquer, couplé au plaisir d'une conduite agile et instinctive et à la qualité et la simplicité du i-Cockpit. Peugeot vise clairement avec ce lancement à confirmer le leadership de la 2008 sur le segment des B-SUV, le positionnant comme un SUV incontournable de par ses avancées technologiques.

Ambitions et croissance sur le marché des B-SUV

Ce nouveau 2008 se déclinera en versions essence, diesel et 100% électrique. Le nouveau 2008 entre sur le marché avec des ambitions élevées, visant à réaffirmer sa position en tant que SUV technologique. Pour le modèle électrique, l’objectif est également de s’établir en tant que SUV 100% BEV (Batterie Électrique Véhicule) pour répondre aux besoins croissants des clients soucieux du changement climatique en cours. Des chiffres récents montrent une évolution positive, avec une augmentation constante de la part de ce marché depuis 2018.

Nouveau design extérieur : Une évolution saisissante

Le design extérieur du nouveau 2008 est une véritable évolution. La face avant redessinée arbore de nouveaux projecteurs Upper Full LEDs et une nouvelle identité de marque avec le nouvel emblème Peugeot sur la calandre.

Les calandres élargies et les nouvelles signatures LED « 3 Griffes » ajoutent une touche moderne et distinctive. Les jantes en alliage, les monogrammes et les éléments décoratifs gris météor contribuent à une esthétique contemporaine.

Nouveautés technologiques et intérieures

À l’intérieur, le nouveau 2008 est équipé du dernier Peugeot i-Cockpit. Un écran tactile central de 10 pouces, le chargeur à induction sans fil, et l’accès à Androïd Auto et Apple Car sans fil offrent une expérience technologique avancée. Les selleries intérieures sont également renouvelées pour toutes les finitions, apportant une touche de couleur assortie aux panneaux de porte.

Nouveautés technologiques avancées

Le Peugeot i-Connect Advanced offre une expérience utilisateur repensée, avec une navigation connectée 3D TomTom et une reconnaissance vocale en langage naturel. De nouvelles caméras HD avant et arrière (uniquement sur la finition haut de gamme pour cette dernière) améliorent les aides à la conduite, offrant une vision claire et détaillée de l’environnement.

Moteurs thermiques et électriques

Le nouveau 2008 propose une variété de moteurs thermiques, de l’essence au diesel, répondant aux besoins divers des clients. Pour les adeptes de l’électrique, un nouveau moteur 100% électrique offre une puissance impressionnante, une batterie de haute capacité et une autonomie allant jusqu’à 406 km.

Montée en gamme et accessibilité

La gamme du nouveau 2008 est structurée pour simplifier le choix du client, avec les niveaux de finition Active, Allure, et GT. Des options de jantes et de couleurs permettent une personnalisation accrue, offrant une montée en gamme fluide pour satisfaire tous les besoins.

Ce nouveau 2008 de Peugeot promet une expérience de conduite redéfinie, fusionnant style, technologie et performances pour répondre aux attentes des conducteurs modernes. L’alliance de l’allure, de l’excellence et d’une stratégie visionnaire positionne le nouveau 2008 comme un leader sur le marché des B-SUV, prêt à conquérir le monde de l’automobile réunionnais.

Les prix s’échelonnent de 28.700 € à 52.200 € en fonction des modèles et des finitions.