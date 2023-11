Lancement de la Corsa électrique, l’icône d’Opel passe au vert

La nouvelle Opel Corsa a été présentée à la presse réunionnaise hier. Sa version Corsa électrique marque une étape significative dans la transition vers une mobilité plus verte, tout en conservant l'héritage et l'élégance qui ont fait de cette voiture une icône depuis plus de 40 ans.

En scrutant les chiffres, la Corsa se maintient comme une force inébranlable sur le marché automobile de la Réunion. Avec une évolution constante depuis 1982, elle représente désormais 40,88% des ventes du segment B2-Berline en 2023. La Corsa reste une valeur sûre, ancrée dans les préférences des conducteurs de notre île. La Corsa n’est pas seulement un modèle populaire sur le marché en général, mais elle constitue également le pilier des ventes d’OPEL, représentant près de 60% des ventes totales en 2022 et continuant sur sa lancée en 2023.

Que dire de ce nouveau modèle ? Des solutions de conduite modernes, efficientes, et avant-gardistes pour cette voiture iconique lancée en 1982 qui prend un petit coup de jeune avec son tout nouveau logo. Cette Corsa, véritable concentré de technologie, promet une expérience de conduite inégalée dans le paysage automobile réunionnais.

Surfer sur la tendance de l’électrification

La Corsa suit la tendance de l’électrification, avec une part croissante de modèles électriques et hybrides dans son offre, offrant ainsi aux conducteurs une diversité d’options pour répondre à leurs préférences et aux défis environnementaux.

La nouvelle Corsa incarne l’innovation et le raffinement. Avec un design extérieur très intéressant : on aime ses couleurs et leurs options métallisées ou opaques : gris kristall, blanc arktis, gris grafik, bleu voltaik, rouge kardio et noir karbon sans oublier les phares full led. L’ intérieur a été repensé avec des fonctionnalités avancées.

Son nouveau moteur 100% électrique, son cockpit entièrement numérique, son coffre de 1042 l ou encore son nouveau système d’infotainment sauront séduire les adeptes de la marque. A quel prix se présente cette nouveauté sur notre marché ? Compter pour le modèle essence 22 300 €, essence 1,2 Turbo 23 400 €, diesel 26 400 € et électrique 41 950 €.