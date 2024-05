Météo : Léger rafraîchissement des températures

Le bulletin de Météo France :

En matinée, les nuages dominent à l’Est d’une ligne Saint-Denis-Saint-Joseph en passant par le massif du Volcan, Takamaka ou encore la Plaine des Palmistes et Salazie, apportant des averses sur ces régions, cependant plus marquées vers le Grand-Brûlé. A l’Ouest en revanche, le temps reste sec avec un soleil bien présent jusqu’à la mi-journée. Les traditionnels nuages de pente prennent peu à peu possession des hauteurs de l’Ouest et du Nord et finissent leurs courses vers les côtes correspondantes en cours d’après-midi, tandis que grisaille et humidité persistent à l’Est. De franches éclaircies résistent dans les cirques de Mafate et Cilaos, sur les plus hauts sommets (exception faite du Volcan) et le long du littoral Sud.

Les températures maximales oscillent entre 26 et 29°C au bord de l’océan, mais plafonnent à 24°C sur le Sud-Sauvage ou sur Sainte-Rose, 22 à 24°C sont attendus dans les cirques et 16 à 18°C au Piton Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

L’alizé d’Est-Sud-Est reste vigoureux. Il souffle en rafales entre 50 et 65 km/h sur les sommets, de Sainte-Rose à Saint-Denis et de la Pointe au Sel à Saint-Joseph. Les brises résistent à l’Ouest.

La mer est forte et croisée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades, en passant par le Sud-Sauvage, et même au large jusqu’à Champ-Borne. Elle est agitée ailleurs. La longue houle de Sud-Sud-Ouest oscille entre 2 mètres 50 et 3 mètres dans le Sud et s’amortit lentement en soirée.