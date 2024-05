Météo : Le vent fait son retour

Le bulletin de Météo France :

Les pluies et les entrées maritimes arrivées au cours de la nuit précédente sont encore présentes en début de matinée sur la moitié Sud de l’île. Sur la moitié Nord, le temps est plus clément et lumineux avant de devenir de plus en plus nuageux au fil des heures.

A la mi-journée, hormis les zones Nord-Est et Sud-Ouest qui sont bien ventées, les nuages envahissent les hauts et débordent en direction du Nord et du Nord-Ouest.

L’après-midi, les averses persistent sur le quart Sud-Est et les contreforts du Volcan tandis que d’autres averses se développent dans les hauts, notamment dans les hauts des avirons et de Saint Paul.

Le soleil quand à lui continue de faire de belles apparitions sur les plages de l’Ouest mais aussi sur le littoral Nord-Est.

Les températures maximales atteignent les 26 à 29°C sur le littoral, 16 à 18°C au Maïdo et au Volcan et 21 à 24°C dans les cirques.

Le vent de secteur Sud-Est se renforce pour atteindre en rafales les 60 à 70 km/h du côté de la Pointe au Sel mais également de Saint-André. Ce vent rentre en journée sur les plages sur l’Ouest ainsi que sur Sainte Rose.

Les brises sont essentiellement présentes en Baie de Saint-Paul et baie de la Possession.

La mer est agitée, forte sur le Sud. Une houle de Sud-Ouest proche de 1,5 mètre déferle entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table et coexiste avec une houle d’alizé de 1,5 mètre présente sur la côte Est.