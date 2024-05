Météo : grisaille partout et averses sur l’intérieur de l’île

Le ciel va s couvrir au fil de la journée et même si le vent devrait protéger le littoral des pluies, celles-ci devraient être significatives à partir de demain dans le sud-est et l'est de l'île.

Le bulletin de Météo France :

Au petit matin, temps gris et humide sur le Sud et le Sud-Est, approximativement de Saint-Pierre à Sainte-Rose et notamment sur les flancs du volcan. Ailleurs, les conditions sont clémentes avec un temps calme sous un ciel peu nuageux. En journée, grisailles et humidité persistent autour du volcan alors que les nuages prennent peu à peu possession des hauts et s’accompagnent de quelques averses cet après-midi.

Peu ou pas de pluie sur la frange côtière et notamment les zones bien ventilées où les éclaircies restent belles. Le vent de secteur Sud-Est est toujours virulent avec des rafales de 60 à 70 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel mais également de Saint-Benoît au Chef-Lieu sans oublier toutes les hauteurs du volcan. Ce vent rentre également sur les plages de l’Ouest ainsi que sur Sainte Rose. La Baie de Saint-Paul comme celle de la Possession sont abritées et soumises aux brises.

La mer est majoritairement forte au vent, peu agitée à agitée ailleurs. La houle de Sud-Sud-Ouest s’amplifie pour atteindre environ 2 mètres 50 en cours d’après-midi; elle coexiste avec une houle d’alizé de 1,5 mètre présente sur la côte Est.