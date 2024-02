Météo : Du soleil au réveil avant quelques nuages dans l’après-midi

Le bulletin météo :

Ce matin, le ciel se montre clément sur la majeure partie de l’île, avec un petit bémol sur l’Est et le Sud où, poussés par le vent, des nuages s’échouent entre Sainte-Marie et Saint-Louis en passant par Sainte-Rose. Cela reste sans grande conséquence, au pire quelques gouttes passagères, sauf entre Saint-Pierre et Sainte-Rose où ces dernières sont un peu plus fréquentes, mais quoi qu’il en soit rien de bien méchant. Au fil de la matinée, les pentes s’ennuagent.

Vers la mi-journée et cette après-midi, les nuages débordent en direction du nord, les éclaircies s’effacent dans Mafate et Salazie.

Du côté de Cilaos, de la Plaine des Cafres et sur le sommet du Volcan, les coins de ciel bleu devraient résister.

Le soleil résiste sur le littoral entre Saint-Pierre et la Pointe des Aigrettes.

Côté précipitations, quelques petites averses sont attendues ici ou là, principalement sur les pentes du volcan.

Les températures fraîches ce matin et inférieures aux normales dans les hauts, s’échelonnent cette après-midi de 27 à 30°C sur le littoral, 19 à 20°C au Maïdo et au Volcan et 23 à 25°C dans les cirques.

L’alizé de Sud-Est demeure vigoureux sur les côtes exposées. Les rafales atteignent les 50 et 60 km/h entre Sainte-Rose et le chef-lieu pour le Nord et l’Est, et entre Saint-Joseph et la Pointe des Aigrettes pour le Sud-Ouest.

La mer est agitée, mais demeure forte de Saint-Pierre à l’Anse des Cascades aux déferlements d’une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres50.