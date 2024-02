Météo : Des températures au-dessus des moyennes saisonnières

La journée débute avec quelques nuages persistants sur l'Est du département, accompagnés de légères précipitations, tandis que le reste de l'île s'illumine sous un soleil radieux.

Au fur et à mesure que la matinée avance, une amélioration se fait sentir dans l’Est, laissant place à un ciel nuageux dans les régions montagneuses.

À partir de la mi-journée, des averses se développent dans l’intérieur de l’île, pouvant atteindre localement une intensité soutenue, notamment dans les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest.

Dans l’après-midi, des nuages débordent entre la Pointe de Trois Bassins et Saint-Denis, apportant quelques ondées. Cependant, les régions côtières et les premières pentes du Nord et du Nord-Est ainsi que du Sud bénéficient d’un ensoleillement relativement stable.

Les températures maximales restent au-dessus des normales de saison. Le littoral connaîtra des valeurs oscillant entre 30 et 33°C, tandis que les Cirques enregistreront des températures entre 26 et 29°C. Les hauts comme le Pas-de-Bellecombe Jacob et le Maïdo maintiendront des valeurs de 21 à 22°C.

L’alizé d’Est à Sud-Est souffle modérément le long des côtes Nord et Sud, avec des pointes atteignant les 50 à 55 km/h en rafales. La mer reste relativement agitée, portée par une houle de Sud-Est oscillant entre 1,5 et 2 mètres.