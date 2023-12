Mémona Hintermann en dédicace le 15 décembre à St-Denis vers 16h30

Communiqué

Mémona Hintermann porte avec une rare liberté de ton, un double regard sur son métier de journaliste.

Grand reporter sur France 3 pendant une trentaine d’années dans les principales zones de conflits de la planète (Tchad, Thaïlande, Kosovo, Serbie, Érythrée, Libye, Iran, Irak, Gaza, Israël… jusqu’aux montagnes d’ Afghanistan), elle livre depuis le terrain, « embarquée » ou au plus près des civils, un regard lucide.

Puis, comme membre du CSA (2013-2019), elle participe aux nominations des dirigeants de l’audiovisuel public menant une action sur l’ensemble du paysage audiovisuel – sanctions ou attributions de fréquences notamment, pendant son mandat de six ans.

Connaissant les défauts du système médiatique au coeur de la société française, elle livre à travers des témoignages de premières mains, et avec une parole libre, ses réflexions pour une réforme de l’audiovisuel public annoncé par le président de la République.

Mémona Hintermann n’a jamais baissé la tête. Elle ne mâche pas ses mots non plus : la réussite, la laïcité, les femmes. À travers l’exemplarité de son parcours, unique par sa diversité et sa longévité – 50 ans de carte de presse – celle qui fait partie de la génération des grands reporters pionnières, aborde sans tabou ni langue de bois, les questions politiques et sociales qui bousculent la France contemporaine.

L’AUTRICE

Mémona Hintermann, journaliste, grand reporter née à La Réunion, couvre depuis trente ans la plupart des événements du monde. Autrice à succès, elle a publié chez J.-C. Lattès : Tête haute (2006), avec son époux Lutz Krusche, Quand nous étions innocents : Un amour franco-allemand (2009), Ils ont relevé la tête : Des histoires qui nous aident à vivre (2010) et Une vie peut en cacher une autre (2013). Son enquête témoignage Je n’ai pas su voir ni entendre (2021) a paru chez Hugo Doc.