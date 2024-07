Marseille : Un chien attaque une femme et un policier avant d’être abattu

Mardi soir, un chien a attaqué une passante de 64 ans et un policier à Marseille, avant d'être abattu par un autre agent. Les forces de l'ordre et les marins-pompiers sont intervenus. Non loin du lieu de l'incident, près de 50 enfants jouaient dans un parc.

La victime se promenait dans le parc proche d’un collège lorsqu’elle a croisé une femme avec un malinois non tenu en laisse. Après avoir demandé à la propriétaire d’attacher le chien, elle a été attaquée. Sa fille a alerté les forces de l’ordre. Le chien, initialement calmé et attaché par sa maîtresse, a rompu sa laisse et a mordu un policier au bras, obligeant un autre agent à abattre l’animal.

La sexagénaire, souffrant de plusieurs morsures, a été transportée à l’hôpital par les marins-pompiers. Son pronostic vital n’est pas engagé. Le policier blessé a également été pris en charge et se trouve hors de danger. Un témoin s’est présenté, affirmant avoir été agressé par le même chien plus tôt. Le propriétaire du chien, absent lors de l’incident, a été interpellé plus tard.

Les victimes ont déposé plainte et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’attaque.