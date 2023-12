Mars tou seul réédite son tube « Ti mal parle à moin »

Le Gouvernement a fait ce mardi soir voter la loi pour contrôler l’immigration, d’abord revue par une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs chargée d’élaborer un texte de compromis. Le texte a obtenu 214 voix pour et 114 voix contre au Sénat. A l’Assemblée nationale où les députés se sont ensuite exprimés, le texte a été adopté à la majorité absolue. Cinq députés réunionnais sur six ont voté contre.