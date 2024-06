Mario Lechat saisit l’ARCOM sur les modalités d’organisation d’un débat télévisé

Communiqué de Mario Lechat

Contacté aujourd’hui par Réunion la Première télévision en vue d’un débat opposant les candidats à l’élection législative dans la 6e circonscription, c’est avec surprise que j’ai pris connaissance des conditions d’organisation énoncées par le service public télévisuel.

En premier lieu, le choix d’organiser deux débats à la suite entre deux groupes séparés de quatre candidats, soit à des créneaux horaires distincts, crée une évidente inégalité en termes d’audience.

Cette distorsion est renforcée par la division des invités en « poules » distinctes de candidats, qui ne permet pas un échange démocratique entre ces derniers.

Pourtant, l’expérience a montré qu’il est possible d’organiser un débat associant plus de six candidats. Ainsi, récemment encore, des débats réunissant huit têtes de listes ont eu lieu dans le cadre des élections européennes.

Enfin, le choix rédactionnel qui préside à la composition de ces groupes interroge, en ce qu’il favorise objectivement certains candidats.

Ce tri n’apparaît pas fondé sur l’équité, et répond peut-être à d’autres motivations .

Au regard des missions qui incombent au service public de l’information, il serait donc souhaitable qu’un débat associant l’ensemble des candidats soit organisé dans des conditions d’égalité strictes.

Je saisis dès à présent l’instance de régulation de l’ARCOM (ex-CSA) afin qu’un tel débat soit organisé au même horaire, avec tous les candidats.

Mario Lechat

Candidat sur la 6eme circonscription de La Réunion