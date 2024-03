Lunivèrsité Maron : Reprise des conférences le samedi 30 mars avec Jean-Marc Bédier sur la question statutaire

« Nous sommes désolés de ce retard, pour tous ceux qui attendent nos conférences. Cela mérite une petite explication : Nous avons fait le choix de faire vivre Lunivèrsité Maron sans statut juridique. Partant sur le principe qu’il n’est nul besoin d’un statut juridique pour partager à manger avec des personnes et donc nul besoin d’un statut juridique pour partager le savoir ou l’information avec des personnes. Ce choix a été aussi fait pour une plus grande souplesse de gestion et de fonctionnement. Nous avons fait le choix de fonctionner sans argent pour une plus grande souplesse et aussi pour plus de liberté.

Cela fait bientôt 7 ans que nous fonctionnons ainsi, avec au compteur, 69 cycles de conférences sur divers thèmes, avec des intervenants de qualité que nous remercions chaleureusement. Grand Merci également à toutes les salles qui nous ont accueillis jusqu’à présent et celles qui nous accueillent pour nos prochaines conférences.

A chaque fois que nous sommes dans une bonne dynamique et que nous remplissons des grandes salles, nous les perdons par la suite. Les institutions qui les gèrent (et non l’équipe), nous réclament un statut juridique pour signer des conventions, ainsi que de participer aux frais du personnel. Nous resterons Maron !

Nos prochaines conférences : « Quels sont les différents statuts possibles pour La Réunion, dans le droit constitutionnel actuel ? » par Jean-Marc Bédier – Préfet honoraire

Samedi 30 mars de 9h30 à 12h au Vieux Domaine, 76 Chemin Recherchant, Ravine des Cabris, St-Pierre.

Mercredi 17 avril à 18h à la Bibliothèque Départementale, 173 bis Rue Jean Chatel Saint-Denis

L’entrée est gratuite sur inscription par mail à : inplas@luniversitemaron.re