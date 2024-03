Loto du lundi 18 mars : horaires, pronostics et résultats du tirage du jour

La semaine redémarre encore mieux qu’elle n’a terminé ! Après le super tirage EuroMillions d’hier pour 130 millions d’euros, c’est au tour du Loto de présenter une cagnotte impressionnante de 11 millions d’euros ce lundi 18 mars. Découvrez les horaires de ce tirage, les pronostics et le résultat à partir de 23h50 (heure locale). Vous êtes […]

La semaine redémarre encore mieux qu’elle n’a terminé ! Après le super tirage EuroMillions d’hier pour 130 millions d’euros, c’est au tour du Loto de présenter une

cagnotte impressionnante de 11 millions d’euros ce lundi 18 mars. Découvrez les horaires de ce tirage, les pronostics et le résultat à partir de 23h50 (heure locale).

Vous êtes pressé ? Les informations importantes du Loto de ce lundi 18 mars :

– Participez au tirage Loto : vous pouvez jouer une grille ici sur FDJ.fr en quelques secondes. Vous avez jusqu’à 20h15 au maximum pour tenter votre chance.

– Le pronostic Loto de ce samedi : les 5 numéros les plus attendus sont les suivants : 1 21 11 39 41.

– Les résultats du Loto : retrouvez les numéros gagnants (5 numéros + 1 numéro Chance) à partir de 23h50, heure locale.





Pour les joueurs ayant participé au dernier tirage du Loto, sachez que la cagnotte de 10 millions d’euros n’a pas été remportée. Lors de cette précédente soirée du samedi 16 mars, 1 joueur plus chanceux que les autres s’est hissé au rang n°2 (5 bons numéros) et a gagné 290 651€, il s’agit là du gain le plus important remporté. Aussi, deux joueurs se sont partagé la cagnotte additionnelle du 2nd tirage empochant 96 967€ chacun.

Participer au tirage du Loto de ce samedi soir : 3 étapes à réaliser

Concernant le tirage Loto de ce samedi soir, si vous n’avez pas encore votre reçu de jeu Loto entre les mains, il n’est peut-être pas encore trop tard. La clôture des prises de jeu se fera seulement 30 minutes avant l’annonce des résultats.

Ainsi, sur l’île, vous pourrez tenter votre chance depuis chez vous sur FDJ.fr jusqu’à 23h15 au plus tard dans la soirée de ce lundi 18 mars au mardi 19 mars.

Voici les 3 étapes à suivre pour jouer au Loto aujourd’hui :

– L’inscription : cliquez ici pour vous inscrire sur FDJ.fr si vous ne possédez pas déjà un compte joueur.

– Le dépôt d’argent sur votre compte : avec votre carte bancaire VISA/MASTERCARD, votre compte PayPal ou via un virement bancaire (attention aux délais), vous devez créditer votre compte FDJ.fr de 5€ au minimum.

– La prise de jeu de la grille Loto : depuis l’onglet « Loto », saisissez 5 numéros + 1 numéro Chance. La grille de jeu comporte 49 numéros et 10 numéros Chance, vous

avez le choix entre saisir vos numéros fétiches ou bien laisser faire le hasard avec une grille flash.

Notre petite astuce : tentez votre chance dès que possible afin de ne pas rater le tirage. Pris dans les occupations du début de semaine et les préparatifs du dîner, il est probable de manquer les horaires maximums de tirage. À partir de 23h16, vous pourrez toujours jouer en ligne, mais seulement au prochain tirage du Loto dont le jackpot, s’il est remporté, repartira à 2 millions d’euros.

Les pronostics du tirage Loto de ce lundi 18 mars :

Les statistiques du Loto analysant les tirages passés permettent d’établir des listings de numéros sortis récemment ou à l’inverse, qui peine à trouver la moins combinaison gagnante. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste des 5 numéros parmi les plus attendus, mais également deux qui sont les moins attendus.

– Les 5 numéros les plus attendus du jour : 1 21 11 39 41 | Les numéros Chance 7 6 9

– Les 5 numéros les moins attendus aujourd’hui : 12 10 49 37 25 | Les numéros Chance 1 10 2

Bien entendu, le Loto reste avant tout un jeu de hasard et il est impossible de prédir l’avenir, ces données pronostics ne sont là qu’à titre d’aide à la décision.

Les résultats du Loto : les deux tirages en ligne dès 23h50

Ci-dessous, retrouvez les résultats de ce tirage Loto du jour à partir de 23h50 (heure locale). Dans les minutes qui suivront, vous aurez accès à l’ensemble des gains et du rapport associé, vous permettant de connaître le montant que vous avez gagné dès lors que vous trouverez le numéro Chance ou 2 numéros gagnants.

Le petit conseil de la rédaction : n’oubliez pas de vérifier minutieusement vos codes Loto car 10 nouveaux codes sont tirés au sort ce lundi 18 mars, ils feront forcément 10 gagnants à 20 000€ en France en plus de la cagnotte de 10 millions d’euros.