L’Est, le Sud-Est et le Sud en vigilance fortes pluies et orages

Situation générale

– Vigilance Jaune Fortes Pluies et Orages pour les régions Est, Sud-Est et Sud. Episode débutant à la mi journée et se terminant en soirée.

– Vent faible de secteur Nord dans une atmosphère restant chaude, humide et instable.

Prévisions pour le jeudi 21 décembre

La journée débute généralement sous le soleil sur la majeure partie du département et seuls quelques nuages lenticulaires formés par le passage du vent au-dessus du massif du Piton des Neiges décorent le ciel du Nord-Est de l’île. Au fil de la matinée, dans une atmosphère chaude et humide, les nuages montent rapidement le long des pentes et donnent de premières averses dès la mi journée dans la région du Volcan. Ces averses s’intensifient en début d’après-midi dans les hauts de l’Est et du Sud-Est en prenant un caractère localement orageux et en débordant sur le littoral. En fin d’après-midi des averses localement soutenues et orageuses concernent également la région Sud approximativement des Avirons jusqu’à Saint-Joseph en passant par Saint-Pierre. Les littoraux Nord et Nord-Ouest sont plus à l’abri et conservent des éclaircies en journée. L’activité pluvieuse et orageuse s’atténue en soirée sur le Sud et l’Est de l’île.

Les températures maximales atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 19 à 21°C au Volcan et au Maïdo, 25 à 27°C dans les cirques

Le vent est faible de dominante Nord avec quelques rafales voisines de 30 à 40 km/h sur les littoraux Est et Ouest. Il est modéré de Nord-Ouest sur les sommets de l’île.

La mer est peu agitée à agitée. Pas de houle significative dans l’ensemble.