Les supporters du Saint-Denis FC se réchauffent au…rougail saucisses

On se réconforte comme on peut dans le froid parisien. Les Réunionnais qui assistent au match Paris FC Vs Saint-Denis FC peuvent savourer un rougail saucisses aux abords du stade Charléty. Sur le terrain, les joueurs de Fred Bachelier vont-ils faire une bouchée des pro de Ligue 2 ? A moins que ça soit l’inverse… Les images sont signées Antoine Forestier

16h30 (Paris) / 19h30 Réunion : Les Réunionnais ont déjà gagné l’avant-match avec un improbable rougail saucisses et un cari poulet à manger sur le pouce à l’abord du beau stade Charléty et ses 19 000 places. On espère que les hommes de Fred Bachelier ont mangé plus léger ces derniers jours.