Législatives anticipées : Melchior met fin aux rumeurs sur sa candidature

Le communiqué de Cyrille Melchior :

« Suite à l’appel lancé par plusieurs élus Saint-Paulois appelant à l’union dans la 2ème circonscription, je voudrais avant tout, exprimer ma gratitude, quant à la reconnaissance de mon travail pour ce territoire auquel je suis tant attaché.

Je note aussi avec satisfaction une réelle volonté d’un engagement unitaire en vue de porter un projet commun pour La Réunion et les Réunionnais(es).

Pour ma part, Président du Conseil départemental, cette fonction m’engage à rester concentré sur tous les grands dossiers et enjeux liés à la population et à l’avenir de notre île, dans un contexte marqué par des crises.

Plusieurs situations nous interpellent, celle du BTP, celle du logement, celle du pouvoir d’achat de nos concitoyen(ne)s.

Des défis majeurs nous attendent tels que l’accompagnement des plus fragiles, le vieillissement de notre population, l’insertion professionnelle ou la transition écologique et solidaire du territoire.

Je continue à travailler pour favoriser cette dynamique d’union partout où cela est possible, tout particulièrement dans la 2èmecirconscription de La Réunion. J’ai procédé jusqu’à présent à une large consultation et je poursuivrai ce travail afin que nous puissions présenter aux Réunionnaises et aux Réunionnais, les 30 juin et 7 juillet prochains, un projet de développement clair et partagé, porté par une candidature unique qui saura faire entendre notre voix à l’Assemblée Nationale ».

Cyrille MELCHIOR

Président du Conseil départemental de La Réunion

Le communiqué transmis hier aux rédactions de l’île par les élus de l’opposition municipale :

“Dans ce contexte inédit qui précipite les élections législatives, nous appelons l’union de toute la droite sur la 2e circonscription de la Réunion derrière la candidature de Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental.

Au regard de sa victoire éclatante aux dernières élections départementales sur le canton 17 avec plus de 8000 voix, il est le plus légitime pour remporter ce combat historique le 30 juin prochain face à la candidature de la France Insoumise (LFI)”.

Les élus de l’opposition municipale de Saint-Paul.

Audrey Fontaine

Mélissa Palama-Centon

Tristan Floriant

Guylain Moutama