Le sud reste au soleil, quelques averses au nord

Au lever du jour, le département se réveille sous un ciel clément, parfois agrémenté de quelques nuages de haute altitude. Seul le littoral Est entre Saint-André et Saint-Philippe doit composer avec des nuages venus de l’Océan qui apportent parfois quelques gouttes le long de la route des laves. En cours de matinée, les nuages s’installent le long des pentes et distillent de rares averses dans les hauts de l’Est en fin de matinée puis du Nord-Ouest l’après-midi avec des intensités pluvieuses pouvant être significatives. La région de Saint-Pierre, le Sud sauvage ainsi que la région des plages conservent de belles éclaircies l’après-midi au prix d’un alizé de Sud-Est assez fort du côté de Saint-Pierre.

Les températures maximales atteignent 30 à 32°C en bord de mer localement 33°C dans la région des plages, 24 à 28°C dans les cirques et 19 à 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent d’Est à Sud-Est souffle entre 50 et 60 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis, 40 à 50 km/h sur le littoral Nord. Les brises, quant à elles, prédominent dans le Nord-Ouest et l’Ouest.

La mer est agitée sur les côtes Ouest, Sud et Sud-Est au déferlement d’une houle de Sud voisine de 1 mètre 50. Elle est peu agitée sur le littoral Nord, Est et Nord-Ouest