Le plus gros jackpot de l’histoire de l’EuroMillions remporté ce vendredi

Les détails sur l’identité du joueur n’ont pas encore filtré, mais on sait déjà que le gagnant des 240 millions n’a pas joué en France. Le précédant record de gain remporté remontait à juillet 2022, avec 230 millions d’euros, remporté au Royaume-Uni.

La cagnotte record de l’EuroMillion a été remporté ce vendredi, précise la Française des Jeux. Le gagnant repart avec 240 millions d’euros, mais on ignore toujours dans quel pays se trouve l’heureux élu. Les numéros qu’il fallait jouer étaient le 17, 30, 42, 48, 50 et les étoiles le 4 et le 8.

Le précédant record remontait à seulement à juillet 2022, avec la victoire d’un Britannique. En France, le record de gain s’élevait à 220 millions en octobre 2021. C’est une jeune Tahitienne qui avait remporté la mise en jouant pour la première fois.