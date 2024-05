Le BTP dans le viseur des services de la DEETS

Plus de la moitié des 397 interventions menées en 2023 sur le territoire en matière de travail illégal concernent le secteur du BTP (soit 63%). La rénovation de toitures a fait l’objet d’une attention toute particulière suite à des signalements à l’inspection du travail en 2022. Des entreprises de couvreurs, intervenant sur des chantiers ponctuels, sans siège sur l’île, en dehors de tout cadre légal, ont été épinglées.

Ce sont neuf entreprises qui ont été contrôlées lors de cette 34e édition du Salon de la maison, à la fois par l’inspection du travail, les services du Pôle C (Concurrence) de la DEETS et l’URSSAF. Cette mobilisation, couplée à des recherches sur les réseaux sociaux et les mouvements bancaires, a permis de dresser trois procès-verbaux, l’un pour travail dissimulé, les deux autres pour dissimulation partielle d’activité.

Risque de chutes en hauteur sur les petits chantiers : ⅓ des entreprises contrôlées en défaut

Sur le volet santé/sécurité, une attention particulière est portée sur un risque majeur, qui apparaît dans le top 3 des risques professionnels, à savoir les risques de chutes de hauteur. Des contrôles ont alors été menés sur les chantiers du BTP l’an dernier et se poursuivront cette année encore.

“Les constats que l’on a pu faire malheureusement, c’est que la prévention n’est pas au rendez-vous sur les petits chantiers”, a déclaré la responsable du pôle Travail (pôle T), Christelle Lim Su Kwai, lors du bilan annuel de la DEETS.

Lors des enquêtes terrain réalisées sur les constructions de maisons individuelles, une entreprise sur trois a été arrêtée par les services du pôle de la DEETS en raison des risques de chute de hauteur.

L’impact de la chaleur sur les conditions de travail

Les installations sanitaires et la mise à disposition d’eau potable aux salariés sur les chantiers sont aussi dans le viseur, notamment en raison du risque chaleur et des conséquences dramatiques qui peuvent en découler. “On a eu plusieurs malaises mortels liés à des conditions de travail”, a annoncé la responsable du pôle travail.

Concernant l’exposition aux UV, à laquelle sont particulièrement soumis les salariés du BTP, l’Observatoire régional de santé et la CGSS ont par ailleurs mené une étude permettant la mise en place d’actions de prévention sur les effets néfastes.