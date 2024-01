La tempête Candice est à 225 km de La Réunion

Candice a finalement décidé de mettre fin au suspense. Le système dépressionnaire qui menaçait de devenir tempête dès lundi a finalement été baptisé ce mercredi midi. Le renforcement de la zone perturbée a pris plus de temps que prévu et ce météore s’est construit de façon asymétrique.

Le plus gros des vents et des pluies se trouvent au Nord de la tempête. La Réunion devrait plutôt être concernée par des bandes périphériques ce mercredi. Des pluies régulières et par moment fortes sont attendues dans le Sud-Est, Sud et Ouest de La Réunion dans l’après-midi et la soirée. Ces zones ont d’ailleurs été placées en vigilance orange pour les fortes pluies et orages.

Une vigilance jaune vents forts est aussi en vigueur sur toutes les zones sauf le Nord.

La tempête tropicale modérée Candice se trouve à 225 kilomètres à l’Est-Nord-Est de La Réunion. Elle devrait continuer à s’évacuer vers le Sud-Est et donc rester à distance raisonnable de notre île.