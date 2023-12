« La recette du match, elle est pour cette valeureuse équipe réunionnaise »

Allez-vous reverser la recette du match au Saint-Denis FC ?

Pierre Ferracci, président du Paris FC : On respecte toujours la tradition. L’équipe réunionnaise a fait un excellent match, on a failli aller aux penaltys… donc elle mérite que la tradition soit respectée. Toute la recette ira à ce valeureux club réunionnais.

Un adversaire qui a bien résisté. 1-1 à 10 minutes de la fin, vous étiez inquiet ?

A la fin on a eu un petit peu peur. Mais sur un contre, on a su régler le problème. J’avais peur qu’on aille aux penaltys, parce que là, tout aurait été possible !

Depuis quelques matchs, vous avez pris la décision de rendre l’entrée gratuite au Stade Charlety pour attirer plus de monde dans les tribunes. Ce n’était pas le cas ce soir…

On essaye de remplir le stade avec des places à zéro euro. Pour la Coupe de France, ce n’est pas possible de mettre ça en place (les tickets étaient vendus 5 euros sur le site du club, ndlr). Mais pour nos trois premiers matchs, il y a eu plus de monde.

Vu le nombre de réunionnais en tribune ce soir, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour avoir du monde au stade… recruter un joueur réunionnais ?

Il y avait beaucoup de réunionnais en tribune c’est vrai. On les a beaucoup entendus, c’était sympathique. Oui, c’est une bonne idée, on pourrait recruter un joueur réunionnais pour faire venir du monde. S’il y en a un très bon, on va réfléchir à ça (rires).

Entretien : A.F.