Saint-Denis FC : « On n’a pas été ridicules »

Tony Derfla (gardien Saint-Denis FC)

« Merci aux supporters d’etre venus nombreux. Ça fait plaisir d’être soutenus. Ils nous ont beaucoup aidés, on n’a pas pu leur rendre. Malheureusement, on perd. Mais on a donné le maximum. On a réussi à revenir à 1-1. Et on encaisse un but un peu bête. Ca fait ch.. pour les supporters qui sont venus. On aurait pu faire mieux, beaucoup mieux même. C’est une équipe professionnelle en face. Une demi occasion, un but. C’est comme ça, on apprend ».

Yoann Guichard (défenseur Saint-Denis FC)

« Ça fait partie du football, il faut savoir l’accepter. On a fait beaucoup d’efforts, malheureusement ça n’a pas payé. La fin du match est cruelle, on savait que ça allait se jouer à des détails. Une petite erreur d’inattention, on le paie cash. On remercie le public, on était à domicile ! »

Jeremy Anilha (capitaine Saint-Denis FC)

« C’est vraiment dommage, parce qu’en fin de match on a lâché. On était un peu fatigués je pense. On n’était plus concentrés. Un grand merci à tous les réunionnais qui sont venus pour nous soutenir ! »

Fred Bachelier (entraîneur Saint-Denis FC)

« On avait comme objectif d’arriver au moins jusqu’aux tirs au but. On était à 5 minutes de ça… Mais je tiens à féliciter mes joueurs parce qu’ils ont souffert pendant tout le match. Ils ont su trouver les ressources pour revenir. On perd face à une équipe de Ligue 2 qui, à mon avis, est la meilleure en ce moment. On est loin de ce niveau, il y a 4 divisions d’écart. On n’a pas été ridicules. Donc, on est fiers. Les joueurs ont su être à la hauteur de l’événement ».

Stéphane Gilli (entraîneur Paris FC)



« Le Saint-Denis FC avait un plan de jeu qui a fonctionné pendant 80 minutes. A 10 minutes de la fin, je craignais un second but de leur part. Avec leurs ballons longs, leurs transitions. La sortie de leur numéro 10 (Bacary Said) nous fait du bien. On sentait qu’à tout moment ils pouvaient marquer ce second but. Heureusement, on arrive à marquer avec de la réussite. C’est un match de coupe par excellence ».